Кому стало сложнее снять жилье в Москве

Арендаторам стало проблематично найти жилье в Москве, так как в августе и сентябре 2021 года спрос на долгосрочную аренду квартир существенно превышает предложение. В этой связи рантье стали более жестко отбирать претендентов. Этой осенью доля собственников жилья, готовых сдать квартиру семьям с маленькими детьми и владельцам домашних животных, не превышает 20%, пишет РБК со ссылкой на обзор рынка риелторской компании «Инком-Недвижимость». При этом в сентябре 2020 года таких наймодателей было 49%.

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В настоящее время в массовом сегменте предложение жилья в аренду на 17% отстает от спроса, свидетельствуют данные риелторской компании «Инком-Недвижимость». В «Миэль» отмечают, что предложение сегодня демонстрирует снижение на 30–35% к сентябрю 2020 года. Управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова соотнесла дисбаланс с тем, что часть предложения ушла с рынка.

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По данным «Инком-Недвижимости», ставки на аренду жилья выросли на 7-10% по сравнению с июлем.

Сегодня средние ставки на аренду однокомнатной квартиры в административных округах Старой Москвы внутри МКАД выглядят следующим образом: Центральный АО — 55 тысяч рублей в месяц, Западный АО — 43 тысячи рублей, Юго-Западный АО — 36,3 тысяч рублей, Северный АО — 39,3 тысяч рублей, Северо-Западный АО — 37,2 тысяч рублей; Северо-Восточный АО — 35,4 тысяч рублей, Восточный АО — 33,7 тысячи рублей, Южный АО — 34,6 тысячи рублей, Юго-Восточный АО — 33 тысячи рублей.

В «Инком-Недвижимости» отмечают, что сегодня сдадут квартиру, скорее, семейным парам без детей, которые работают в Москве и имеют регистрацию в столичном регионе. Эксперты «Авито» сообщили, что наниматели охотнее рассматривают работающих одиночек с регистрацией в Москве и области.

Многие игроки рынка зафиксировали ужесточение требование к составу нанимателей.

«Из-за высокого спроса наймодатель диктует условия, у него есть возможность выбора и временной лаг. Он не хватается за первого встречного арендатора», — отмечает Мария Жукова.

В «Инком-Недвижимости» считают, что ажиотаж спадет к концу года. Спрос и цены вернутся к обычным зимним и летним показателям, полагает заместитель директора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова.