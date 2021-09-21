Озвучены основные причины просрочек россиян по кредиткам

В России выросло число владельцев кредитных карт, которые допускают просрочки платежей из-за финансовых или семейных трудностей. Об этом со ссылкой на опрос Райффайзенбанка сообщает «Прайм».

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«В 2021 году 67% владельцев кредитных карт сказали, что никогда не допускали просрочки по кредитной карте. 18% опаздывали с платежом лишь однажды. 14% признались, что такое бывало несколько раз. И только 1% опрошенных говорят, что такое происходит регулярно», - говорится в исследовании.

При этом эксперты отмечают, что в прошлом году 73% владельцев кредиток в России никогда не допускали просрочек, разовые пропуски платежей были у 12% участников исследований.

По данным Райффайзенбанка, что просрочки чаще всего связаны с финансовыми или семейными трудностями. Так, на финансовые трудности в 2021 году сослалась половина респондентов, а на семейные – 18%. При этом четверть опрошенных владельцев кредитных карт заявила, что просто забывает о платежах.