Озвучены основные причины просрочек россиян по кредиткам

В России выросло число владельцев кредитных карт, которые допускают просрочки платежей из-за финансовых или семейных трудностей. Об этом со ссылкой на опрос Райффайзенбанка сообщает «Прайм».
«В 2021 году 67% владельцев кредитных карт сказали, что никогда не допускали просрочки по кредитной карте. 18% опаздывали с платежом лишь однажды. 14% признались, что такое бывало несколько раз. И только 1% опрошенных говорят, что такое происходит регулярно», - говорится в исследовании.
При этом эксперты отмечают, что в прошлом году 73% владельцев кредиток в России никогда не допускали просрочек, разовые пропуски платежей были у 12% участников исследований.
По данным Райффайзенбанка, что просрочки чаще всего связаны с финансовыми или семейными трудностями. Так, на финансовые трудности в 2021 году сослалась половина респондентов, а на семейные – 18%. При этом четверть опрошенных владельцев кредитных карт заявила, что просто забывает о платежах.
Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что с начала сентября полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт выросла до 30% годовых и достигла пятилетнего максимума. При этом эксперты связали рост с повышением ключевой ставки Банком России и напомнили, что кредитные карты считаются наиболее рискованным продуктом и невыплата займов изначально закладывается в процентную ставку. Также на ее увеличение мог повлиять «общий рост закредитованности населения на фоне медленного роста реальных располагаемых доходов».