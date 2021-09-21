Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Озвучены основные причины просрочек россиян по кредиткам

Алиса Селезнёва
1 час назад

В России выросло число владельцев кредитных карт, которые допускают просрочки платежей из-за финансовых или семейных трудностей. Об этом со ссылкой на опрос Райффайзенбанка сообщает «Прайм».

Озвучены основные причины просрочек россиян по кредиткам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2021 году 67% владельцев кредитных карт сказали, что никогда не допускали просрочки по кредитной карте. 18% опаздывали с платежом лишь однажды. 14% признались, что такое бывало несколько раз. И только 1% опрошенных говорят, что такое происходит регулярно», - говорится в исследовании.

При этом эксперты отмечают, что в прошлом году 73% владельцев кредиток в России никогда не допускали просрочек, разовые пропуски платежей были у 12% участников исследований.

По данным Райффайзенбанка, что просрочки чаще всего связаны с финансовыми или семейными трудностями. Так, на финансовые трудности в 2021 году сослалась половина респондентов, а на семейные – 18%. При этом четверть опрошенных владельцев кредитных карт заявила, что просто забывает о платежах.

Ранее бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что с начала сентября полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт выросла до 30% годовых и достигла пятилетнего максимума. При этом эксперты связали рост с повышением ключевой ставки Банком России и напомнили, что кредитные карты считаются наиболее рискованным продуктом и невыплата займов изначально закладывается в процентную ставку. Также на ее увеличение мог повлиять «общий рост закредитованности населения на фоне медленного роста реальных располагаемых доходов».

Личный счет,Райффайзенбанк Австрия,Центральный банк России,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители