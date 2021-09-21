Бой с тенью: как бороться с неформальной занятостью

Министерство труда по поручению президента России Владимира Путина готовит законопроект о борьбе с теневой занятостью населения, сообщили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Какие варианты решения этой проблемы предлагались и применялись в последнее время — читайте в подборке «Рамблера».

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Самозанятость

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С 2017 года россияне, занимающиеся частной практикой, могут оформиться в статусе самозанятого. Целью нововведения была в том числе легализация деятельности тех, кто раньше никак не оформлял рабочие отношения. По состоянию на середину августа 2021 года число самозанятых в России превысило 2,7 млн человек.

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Власти многих регионов решили узнавать о фактах нарушения трудового законодательства с помощью граждан.

В 2014 году в Ульяновской области тем, кто сообщит о нарушениях, предложили вознаграждение в 5 тыс. рублей.

В Брянской области организовали «ящики доверия» при налоговых инспекциях и администрациях муниципальных образований. Любой желающий мог анонимно сообщить туда о работодателях, не оформляющих отношения. Также в регионе устраивались многочисленные акции с разъяснениями, чем плоха зарплата «в конверте».

Переход на легальное положение

Руководство Орловской области в 2017 году ужесточили местное земельное законодательство, объявив получение прибыли с участка более 2,5 га незаконным предпринимательством. Власти начали переговоры с владельцами самых крупных личных подсобных хозяйств (ЛПХ) и уговорили большинство из них зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или крестьянско-фермерских хозяйств. Это помогло увеличить собираемость налогов в регионе. Аналогичный законопроект общероссийского уровня внесен в Госдуму, но пока не рассмотрен.

Борьба на местах

В апреле депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение законопроект, предлагающий создать в регионах межведомственные структуры для борьбы с теневой занятостью. Один из соавторов проекта, депутат Ярослав Нилов, объяснил, что инструментов борьбы много, но для их эффективного применения нужна координация. Эксперты рассказали «Известиям», что для эффективного решения проблемы действительно нужна связь между разными органами власти, но из пояснительной записки не ясно, что именно предлагается.

Отлучение «серых» работников от ОМС

В 2015 году депутат Госдумы Ильдар Гильмутдинов предложил внести в закон об ОМС поправки, согласно которых люди, которые не зарегистрированы как безработные и при этом не заключили трудовой договор ни с каким работодателем, теряют право на полис обязательного медицинского страхования. Он заявил, что это не только снизит нагрузку на региональные бюджеты, но и стимулирует граждан активнее искать официальную работу. В Минздраве заявили, что в случае поступления инициативы в ведомство рассмотрят ее в установленном порядке, но будут исходить из положений Конституции, в которых указано, что всем россиянам гарантирована бесплатная медпомощь.

Поправки не приняты.

Сборы с неработающих

В 2015 году Роструд предложил ввести обязательные социальные сборы с неработающих совершеннолетних граждан, за исключением безработных, состоящих на официальном учете, пенсионеров и других льготных категорий.

Эта идея не воплощена.

Проверка работодателей

Тогда же Роструд предложил в качестве меры борьбы с неформальным трудоустройством проверять предприятия доступ к системе госзакупок предприятий, имеющих задолженность по заработной плате, уплате налогов в социальные фонды или не имеющих официально принятого на работу персонала, необходимого для выполнения работ по государственным контрактам. Также предлагалось обязать подрядчиков по госконтрактам предоставлять сведения об отсутствии задолженностей и теневого трудоустройства в фирмах-субподрядчиках.