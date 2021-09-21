Сбербанк упростил выдачу ипотеки иностранцам

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Сбербанк упростил получение ипотечных кредитов для иностранцев, следует из сообщения кредитной организации. Теперь таким ипотечным заемщикам необязательно предоставлять документы о владении русским языком, а также документы об образовании.

"Мы доработали нашу ипотечную программу. Теперь любой иностранный гражданин, получающий зарплату через Сбербанк, может приобрести жилье в России. Запрос на такие виды кредитов достаточно высокий, и мы рады, что число счастливых обладателей квартир, полученных с нашей помощью, значительно увеличится", - отметил вице-президент, директор дивизиона "ДомКлик" Сбербанка Николай Васёв.

Ранее выдача иностранным гражданам ипотеки была возможна в Москве, Подмосковье, Тверской, Калужской, Брянской, Смоленской и Тульской областях. Теперь в списке также такие регионы, как Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская, Ленинградская, Мурманская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская и Архангельская обрасти. Такой ипотечный кредит доступен в Санкт-Петербурге, Архангельской области, республиках Карелия, Коми и в Ненецком автономном округе.