Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Объем валюты на счетах россиян разросся до рекордных $36 млрд

Лера Букина
1 час назад

Объем валюты на текущих счетах россиян по итогам августа увеличился до рекордных 36 миллиардов долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой данные ЦБ.

Такая ситуация связана с использованием накоплений на текущих счетах в инвестиционных целях, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Клиентам банков за прошлый месяц удалось повысить объем валютных средств на счетах на 2,2%. Такой уровень совпадает со средними темпами роста за предыдущие семь месяцев.

Вместе с тем зафиксировано снижение накоплений россиян на валютных вкладах в августе на 1,2%, до минимального за 11 лет уровня в 56,6 миллиарда долларов.

Суммарный объем средств россиян в иностранной валюте вырос лишь на 0,1%, до 92,7 миллиарда долларов. Достичь допандемийного уровня так и не удалось.

«Тенденция связана с околонулевой доходностью вкладов в инвалюте. А текущие счета могут быть использованы для инвестиционных целей — здесь важен фактор ликвидности средств, что вклад не может обеспечить. Сейчас, по сути, завершился сезон отпусков, спрос на валюту в моменте низкий», — заявил Зельцер.

Также он указал на отсутствие угроз банковской ликвидности.

С начала года сбережения граждан на валютных счетах в банках увеличились на 17,6%, что стало самым крупным приростом с 2017 года. Перекладывание средств с депозитов и скупка валюты осуществляются в условиях роста инфляции.

Личный счет,Видео,Центральный банк России,
1
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители