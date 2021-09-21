Объем валюты на текущих счетах россиян по итогам августа увеличился до рекордных 36 миллиардов долларов, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой данные ЦБ.

Такая ситуация связана с использованием накоплений на текущих счетах в инвестиционных целях, заявил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Клиентам банков за прошлый месяц удалось повысить объем валютных средств на счетах на 2,2%. Такой уровень совпадает со средними темпами роста за предыдущие семь месяцев.

Вместе с тем зафиксировано снижение накоплений россиян на валютных вкладах в августе на 1,2%, до минимального за 11 лет уровня в 56,6 миллиарда долларов.

Суммарный объем средств россиян в иностранной валюте вырос лишь на 0,1%, до 92,7 миллиарда долларов. Достичь допандемийного уровня так и не удалось.

«Тенденция связана с околонулевой доходностью вкладов в инвалюте. А текущие счета могут быть использованы для инвестиционных целей — здесь важен фактор ликвидности средств, что вклад не может обеспечить. Сейчас, по сути, завершился сезон отпусков, спрос на валюту в моменте низкий», — заявил Зельцер.

Также он указал на отсутствие угроз банковской ликвидности.