Экономист предупредил о последствиях возможной девальвации рубля

На фоне растущей инфляции Центробанк может прибегнуть к небольшой девальвации рубля для стимулирования элементарного воспроизводства российской экономики. Такое мнение высказала экономист Михаил Делягин, пишет ИА DEITA.RU.

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По его словам, инфляция в России продолжает расти, несмотря на принимаемые регулятором меры, а ее дальнейшее увеличение скажется на покупательной способности россиян, что в итоге может привести к снижению деловой активности.

Для того, чтобы улучшить ситуацию, Банк России может прибегнуть к девальвации, в качестве инструмента стимулирования элементарного воспроизводства экономики. В этой связи жителям России стоит подготовиться к тому, что количество товаров и услуг, которые можно будет купить на те же средства, что и сейчас, станет меньше, считает Делягин.

Ранее аналитики спрогнозировали рост ключевой ставки в России до семи процентов до конца 2021 года. По их мнению, на такой шаг Центробанку придется пойти из-за роста инфляции до пятилетнего максимума в 6,8% (по оценке Совкомбанка). За ростом ключевой ставки последуют и ставки по депозитам. На заседании 10 сентября ЦБ поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,75% годовых.

При этом сегодня президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что России удалось полностью преодолеть спад в экономике, обусловленный пандемией коронавируса. Российский лидер также подчеркнул, что по итогам семи месяцев этого года ВВП страны вышел на докризисные значения.