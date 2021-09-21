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Зарплата трех миллионов россиян вырастет в 2022 году

Елена Прошина
57 минут назад

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ с 2022 года достигнет 13,6 тыс. рублей. По словам главы кабмина, которые приводит РИА Новости, в результате изменений зарплаты почти 3 млн жителей страны вырастут.

Зарплата трех миллионов россиян вырастет в 2022 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 тыс. 600 рублей. За счёт такого решения вырастет заработная плата почти 3 млн человек», – сказал Мишустин.

Напомним, что Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя из медианного дохода (половина работающих получает больше этой величины, половина - меньше).

Ранее первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил отказаться от МРОТ в России и ориентироваться на показатель прожиточного минимума. По его мнению, минимальный размер оплаты труда «больше вредит», а потому его нужно отвязать от других параметров.

Позднее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о невозможности отменить МРОТ. По ее словам, такое решение вызовет хаос, а минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум имеют различную экономическую сущность.

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