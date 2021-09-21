Россиянам рассказали, как правильно брать ипотеку

Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков, доктор экономических наук Павел Медведев на фоне растущей просроченной задолженности россиян перед финансовыми организациями рассказал, что делать с навязанным кредитом, стоит ли брать ипотеку и можно ли вступать в наследство с долгами. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщил Медведев на онлайн-конференции в «МК», количество россиян с долгами, по которым они не платят больше трех месяцев, составляет сейчас около 17–18 млн человек. При этом большинство таких заемщиков имеет небольшую задолженность – обычно суммарный долг не превышает 100 тыс. рублей.

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Но, по его словам, среднесрочная перспектива увеличения долгового бремени не оптимистичная. Он пояснил, что доходы россиян снижаются почти 10 лет, увеличивается число семей, которым все сложнее рассчитываться по долгам.

«Ситуация с ними сейчас хуже, чем в начале 2000-х. Тогда были периоды, когда доходы бедных слоев населения росли быстрее, чем богатых, и это позволяло справляться с долгами по кредитам намного успешнее, чем сейчас», - пояснил Медведев.

Он также дал несколько советов, как справляться с долговой нагрузкой. По словам Медведева, если менеджеры банка навязали человеку кредит, который ему не нужен, необходимо в кратчайшие сроки погасить кредит и прервать отношения с таким банком. Он также считает, что не следует ни с кем обсуждать свои финансы по телефону.

«Я всегда советую с незнакомыми людьми не общаться по телефону, особенно на тему денег. Если в XXI веке вам звонит незнакомый человек, то просто кладите трубку, поскольку он на 100% звонит с финансовым интересом, желая что-то от вас получить», - считает финансовый омбудсмен.

Кроме того, Медведев посоветовал адекватно оценить свои силы перед покупкой недвижимости в ипотеку. Он считает, что необходимо создать подушку безопасности в объеме, который позволит заемщику и его семье даже при потере работы оплачивать все необходимые расходы и погашать ипотеку в течение шести месяцев. Он пояснил, что полугода обычно хватает, чтобы найти новую работу, освоить новый навык и сменить профессию. Также за шесть месяцев обычно проходит острая фаза финансовых кризисов.

Медведев посоветовал хорошо подумать прежде чем вступать в наследство с долгами. По его словам, наследник отвечает по долгам в пределах стоимости наследства.