Глава ЦБ уточнила неудачное высказывание своего зама по пенсионерам

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала неудачным высказывание своего первого заместителя Сергея Швецова по вопросу поддержки пенсионеров. Как сообщает РИА Новости, руководитель регулятора отметила, что большинство не имели возможность копить на свою старость.

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Ранее во вторник Швецов заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который они должны формировать сами в течение активной жизни. Замглавы ЦБ добавил, что у граждан есть много вариантов для самостоятельного накопления – через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Набиуллина заявила, что сожалеет о формулировке своего заместителя.

«Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства – обеспечить для всех достойную пенсию», — заявила глава Банка России.