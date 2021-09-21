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Набиуллина уточнила неудачное высказывание своего зама по пенсионерам

Елена Прошина
1 час назад

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала неудачным высказывание своего первого заместителя Сергея Швецова по вопросу поддержки пенсионеров. Как сообщает РИА Новости, руководитель регулятора отметила, что большинство не имели возможность копить на свою старость.

Глава ЦБ уточнила неудачное высказывание своего зама по пенсионерам
Фото: ТАССТАСС

Ранее во вторник Швецов заявил, что россиянам нужно помогать выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, который они должны формировать сами в течение активной жизни. Замглавы ЦБ добавил, что у граждан есть много вариантов для самостоятельного накопления – через пенсионные фонды, страховые компании, ценные бумаги или недвижимость.

Набиуллина заявила, что сожалеет о формулировке своего заместителя.

«Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. И, конечно, это один из приоритетов государства – обеспечить для всех достойную пенсию», — заявила глава Банка России.

В ЦБ пенсионерам посоветовали не полагаться только на государство

Чиновница подчеркнула, что ЦБ со своей стороны работает и над повышением финансовой устойчивости системы, и над развитием негосударственных пенсионных фондов. Это даст пенсионерам формировать долгосрочные накопления и получать доход от средств на счетах в банках, не беспокоясь о сохранности денег.

Личный счет,Эльвира Набиуллина,Сергей Швецов,Центральный банк России,
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