Банки усилят контроль за пополнением карт

В России необходимо ужесточить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы. Об этом заявили в Центробанке.

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«Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств», — передает РБК.

Систему, анализирующую каждую транзакцию и присваивающую ей метку, характеризующую надежность, хотят распространить на все входящие платежи, включая переводы через терминалы.

Ранее стало известно, что мошенники зачастую устанавливают на банкоматы дополнительное оборудование для кражи средств россиян. Кроме этого, преступники нередко взламывают сам банковский терминал. Об этом предупредил старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов. Он также заявил, что главные ошибки держателей дебетовых и кредитных карт касаются безопасности данных.