Детские пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты

В октябре Государственная Дума рассмотрит законопроект, который запретит тратить детские пособия на алкоголь, сигареты и ряд других товаров. Эта идея принадлежит депутатам от партии «Единая Россия» в законодательном собрании Курганской области в лице спикера Дмитрия Фролова. Об этом пишут «Известия».

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Согласно их информации, планируется создать перечень товаров, услуг и работ, на оплату которых не могут тратиться средства пособий на ребенка. К таким товарам, в первую очередь, собираются отнести никотиносодержащую и алкогольную продукцию. Формированием списка будет заниматься федеральное правительство.

Также депутаты хотят создать специальный электронный счет, на котором будут отслеживаться все трансакции, чтобы деньги тратились только на целевые нужды. В качестве примера такого механизма авторы законопроекта привели открытие «социального электронного счета» в национальной платежной системе. На него государство могло бы перечислять деньги, а потом контролировать все трансакции. На реализацию документа никаких дополнительных средств из федерального бюджета не понадобится.