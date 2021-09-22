Банки усилят контроль за пополнением карт

В Центробанке хотят усилить контроль за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Эта мера поможет в борьбе с мошенничеством. Об этом пишет РБК со ссылкой на Центробанк.

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Как пишет издание, к антифрод-процедуре следует проявить дополнительное внимание, так как злоумышленники стали использовать новые схемы мошенничества. Они провоцируют потенциальных жертв на внесение средств на свои счета через терминалы, в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Систему, которая будет анализировать каждую транзакцию и присваивать ей метку, планируют распространить на все входящие платежи. В том числе на переводы через терминалы.

Ранее выяснилось, что злоумышленники часто устанавливают на банкоматы дополнительное оборудование для кражи средств россиян. Также преступники взламывают сам банковский терминал. Об этом предупредил Дмитрий Ферапонтов, старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия». Он добавил, что главные ошибки держателей дебетовых и кредитных карт лежат в сфере безопасности данных. Чаще всего это беспечное отношение при использовании банкоматов.