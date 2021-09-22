5,9% составит индексация пенсий в 2022 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. Об этом в интервью РИА Новости сообщил Антон Котяков, министр труда и социальной защиты России.

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По его словам, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2022 году составит 18 521 рубль. В 2023 году он достигнет 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Сегодня размер страховых пенсий по старости составляет 16 789 рублей. В этом году они были проиндексированы на 6,3%. Индексация страховых пенсий по старости проводится ежегодно 1 января.

Ранее Министерство экономического развития спрогнозировало рост инфляции в России. По словам Алексея Херсонцева, заместителя министра экономического развития, годовая инфляция 2021 года ожидается на уровне 5,8%, а в среднесрочном горизонте — 4%.

Ранее Сергей Швецов, первый зампред Центробанка (ЦБ) России, заявил, что россиянам не следует полностью полагаться на государство после выхода на пенсию. Им стоит накопить собственный капитал и разумно им распоряжаться.