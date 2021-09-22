Решить до октября: россияне должны выбрать между доплатой и льготами

Выбрать форму получения набора социальных услуг федеральным льготникам необходимо в срок до 1 октября текущего года. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Набор социальных услуг получает часть федеральных льготников. Он доступен либо в натуральном виде, то есть в виде самих льгот, либо в денежном эквиваленте.
По умолчанию данный вид государственной поддержки выдается именно в виде льгот. Но закон разрешает сделать выбор и в пользу денежных средств. Для этого следует направить соответствующее заявление в Пенсионный фонд в личном кабинете на интернет-портале ПФР или на сайте Госуслуг, а также посредством клиентской службы ПФР или в МФЦ.
Подача заявления требуется, если ранее федеральный льготник отказался от льгот и выбрал деньги и намерен с 1 января будущего года пользоваться набором социальных услуг в натуральной форме или, напротив, желает отказаться от льгот и получать деньги.
Набор социальных услуг был проиндексирован и c 1 февраля 2021 года он равен 1 211,66 руб. в месяц. В частности, сюда входят медикаменты, медицинские изделия и продукты лечебного питания — 933,25 руб.; путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний — 144,37 руб. Также в услуги входит бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно — 134,04 руб.