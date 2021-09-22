Как магазины обманывают покупателей

Когда у россиян становится меньше денег и покупательский спрос падает, торговые сети придумывают различные уловки для привлечения потребителей к своим торговым полкам, заявил агентству «Прайм» глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

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По его словам, они пытаются это сделать с помощью ярких ценников с перечеркнутыми цифрами, а также прибегают к анонсированию распродаж. Также покупателей обманывают с составом продуктов – дорогие ингредиенты заменяются дешевыми. Зачастую, как утверждает Янин, производители делают объем товара в упаковке меньше. Торговцы в России не должны осведомлять покупателя о цене товара в пересчете на один килограмм или один литр, отметил он.

«В Евросоюзе, например, рядом с ценой за единицу товара обязательно проставлена цена за него же, но за единицу веса или объема. Там это законодательно закреплено. У нас, к сожалению, таких законов не принято. Мы обращались с инициативой к крупным продавцам, чтобы они открывали реальную цену товара, но, к сожалению, ни понимания, ни поддержки не нашли», — подчеркивает Янин.

Еще одна уловка – определенная расстановка товаров на полках в магазинах. Это делается для того, чтобы покупатели не вдумывались, сколько, по какой цене и чего им предлагают купить. То, что нужно продать, размещают на уровне глаз покупателя, подсказал Янин.

Он рекомендует ходить в магазины со списком необходимых товаров и не отвлекаться на остальное.

«Когда видите предложение купить один товар по цене двух, не торопитесь. Сравните цены у конкурентов. Вполне возможно, что они предложат вам вариант намного дешевле», — подытожил специалист.