Кого лишат права на налоговый вычет за спорт?

Россияне рискуют столкнуться с отказом в налоговом вычете за занятия спортом в связи с тем, что некоторые компании фитнес-индустрии могут не попасть под действие нового закона о налоговом вычете для спортивных услуг, пишут «Известия».

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Согласно статье 219 ФЗ 88-ФЗ, налогоплательщики могут получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в части расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. Закон вступил в силу 1 августа 2021 года. Уточняется, что фитнес-клубы должны соответствовать специально разработанным правилам.

В список будут включены только те компании, в которых работники оформлены по трудовым договорам, однако во многих фитнес-клубах заключаются гражданско-правовые договоры с тренерами, отметил вице-президент Ассоциации юристов в сфере ликвидации и банкротства Владимир Кузнецов.

Также для включения в перечень сотрудники компаний должны иметь образование не ниже среднего в области физической культуры и спорта. У тренеров есть такое образование, однако в штате работают работают специалисты и из других отраслей, указала президент Ассоциация операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева. Речь идет о менеджерах по продажам, диетологах, которым необязательно иметь профильное образование. Остается выяснить, учитывается ли это в документе, отметила Киселева.

Не более 50% организаций, которые работают в сфере фитнеса, включат в перечень, полагает директор по операционной деятельности X-Fit Ирина Троска.