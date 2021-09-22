Как начисляются баллы к пенсии за каждый отработанный год?

Пенсионный балл —ключевое понятие при начислении пенсии. От их количества зависит сумма выплат пенсионеру. Сколько баллов можно получить за один год работы и что влияет на эту сумму — читайте в подборке «Рамблера».

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Сколько баллов можно заработать за год

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Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК, количество заработанных за год баллов) зависит от величины взносов работодателя. Он равен сумме выплаченных взносов, поделенной на нормативный размер взносов и умноженной на 10.

Нормативный размер взносов ежегодно меняется. Это 16% от предельной величины базы для исчисления страховых взносов, которую устанавливает правительство. В 2021 году база составляет 1,465 млн рублей, а нормативный взнос, соответственно, 234 400 рублей.

Особые условия

Также при начислении баллов учитываются некоторые периоды, в которые гражданин не работает по уважительной причине. Это служба в армии по призыву; уход за инвалидами; отпуск по уходу за ребенком до полутора лет (в сумме учитывается не более шести лет такого отпуска, то есть, до четверых детей); период проживания за границей для супруг дипломатов (не более пяти лет). Период проживания в местах, где нет возможности трудоустроиться, для жен военных-контрактников.

В эти периоды баллы начисляются по фиксированным коэффициентам. Так, мать, находящаяся в декрете, получает 1,8 балла за каждый полный календарный год уход за первым ребёнком, 3,6 — за каждый полный год ухода за вторым, 5,4 — за каждый год ухода за третьим или четвертым ребенком.

Призывник получает 1,8 балла в год. Тот же коэффициент действует для ухаживающих за родственниками-инвалидами, жен военных и жен дипломатов.

Сотрудники Минобороны, противопожарной службы, органов МВД, Росгвардии, наркоконтроля, уголовно-исполнительной системы в периоды, когда еще не заработали право на пенсию по выслуге лет или инвалидности, также получают по 1,8 пенсионного балла в год.

Также пенсионные баллы можно получить за период временного отстранения от работы из-за необоснованного уголовного преследования. После его прекращения человека полностью восстанавливают в правах и коэффициенты начисляются по стандартной схеме.

Как увеличить количество баллов на счету

Существует несколько способов повысить свой индивидуальный пенсионный коэффициент. Один из них — позднее обращение за пенсией. За каждый год стажа после наступления права на пенсию начисляются премиальные коэффициенты, увеличивающие как количество баллов, так и размер фиксированной выплаты. Это касается в том числе тех, кто имеет право досрочного выхода на пенсию.

Например, за пять лет баллы вырастут на 45%, а фиксированная сумма — на 36%, сообщает Пенсионный фонд России.

С 2018 года россияне получили возможность докупить в Пенсионном фонде недостающие баллы и годы стажа. Приобрести можно не более половины необходимого минимума. При этом купить можно только обычный стаж, но не льготный «северный», который дает право на повышенные выплаты.

Купить пенсию можно в любом возрасте, не обязательно пенсионном, как себе, так и для других людей (например, родителей). Это могут сделать в том числе люди, занимающиеся частной практикой, работающие за границей и все, за кого не платит работодатель.

Платить взносы разрешается параллельно с взносами работодателя или ИП или вместо них. Сумма вносится единовременно или частями, единственное условие — все деньги обязательно должны быть внесены не позже 31 декабря года, за который они платятся.

Стоимость балла при покупке высчитывается, исходя из максимального годового взноса работодателя. Эта сумма умножается на 22% и делится на максимальное количество баллов, которое можно получить за год (9,57). В 2021 году это 1,465 млн рублей. Соответственно, цена одного балла — около 34 тыс. рублей.