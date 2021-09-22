Как купить автомобиль с пробегом и не пожалеть

Существует несколько правил, которых необходимо придерживаться при покупке автомобиля с пробегом, заявил агентству «Прайм» партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Это поможет сохранить деньги и уберечь себя от проблем в ходе дальнейшей эксплуатации машины, отметил он.

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Прежде всего, важно учитывать состояние машины - даже автомобиль с пробегом абсолютно любой марки должен быть относительно новым и в нормальном состоянии. Его цена должна быть не менее половины первоначальной стоимости.

«Приобретение подержанной машины меньше чем за половину цены новой приведет к тому, что потом потратите гораздо больше на ее ремонт, который будет длиться вечно. Автомомбиль превратится в черную дыру, которая вытянет из вас все деньги», – отметил Моржаретто.

Второе правило – отказаться от покупки подержанной машины с рук. Все дело в том, что именно компании с именем, которые специализируются на перепродаже автомобилей, могут гарантированно продать юридически чистую машину, подчеркнул эксперт. Еще одно преимущество покупки машины через крупные фирмы – пройденные тестирование, техобслуживание и предпродажная подготовка.

«Я сам недавно продавал свои машину через такого посредника, так вот прежде чем заплатить, они загнали ее на стенд и изучили буквально до винтика, понятно, что о техническом состоянии они затем сообщат новому владельцу», — сообщил Моржаретто.

Если все же выбор пал на машину, продаваемую частником, необходимо проверить автомобиль на юридическую чистоту и загнать его на проверенный автосервис. Там машину протестируют и выявят все имеющиеся недостатки, заключил эксперт.