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Россияне рассказали, где хотят встретить Новый год

Лера Букина
22 минуты назад

Россияне на Новый год хотели бы отправиться в Италию, Чехию и Таиланд, пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Россияне рассказали, где хотят встретить Новый год
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследование показало, что большая часть россиян (61%) пока не думает о поездках на Новый год, но все же 75% признали, что благодаря планированию поездки за несколько месяцев можно сэкономить. Более половины респондентов (56%) готовы дождаться открытия новых направлений для большего выбора.

65% россиян ждут открытия европейских стран к Новому году, однако в рейтинг вошли и азиатские направления. 19,5% участников опроса ждут открытия границ с Италией, 16% – с Чехией, 11,8% – с Таиландом. Также среди часто называемых стран оказались Испания (6,5%), Германия (5,5%), Франция (4,3%) и Индонезия, в частности, Бали (3,7%).

Отпуск в теплых странах хотели бы провести 68% респондентов, в снежных – 32%.

Российские туроператоры начали предлагать прививочные туры за границу, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. У путешественников будет возможность сделать прививку от коронавируса признанными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцинами. Это можно сделать в Германии и Сербии.

Личный счет,ВОЗ,газета "Известия",
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