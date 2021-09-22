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Такси в России подешевеет из-за нового закона

Анна Безрукова
1 час назад

Новый «закон о такси», который в настоящее время активно разрабатывается, призван повысить прозрачность рынка перевозок, устранить с рынка нелегалов и ввести ответственность агрегаторов за безопасность пассажиров. Об этом «Парламентской газете» рассказала член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Такси в России подешевеет из-за нового закона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Документ может стать, без преувеличений, полноценным кодексом таксомоторных перевозок. В нем следует закрепить важнейшие термины, права и обязанности, меру ответственности субъектов перевозок», — сказала сенатор.

Также она добавила, что регионы возможно получат новые полномочия в сфере перевозок. Так, планируется ввести специальный реестр, где детально будет указана вся информация о конкретном легальном перевозчике. Это повысит прозрачность работы такси и увеличит безопасность поездок.

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Кроме этого, Ирина Рукавишникова особо подчеркнула, что отдельную статью нового закона посветят ответственности агрегаторов такси и их водителей за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажира. Сейчас такую ответственность несут только таксопарки, а агрегаторы предоставляют информационные услуги по поиску и передаче заказов.

По словам зампредседателя Комитета Совфеда по экономической политике Валерия Васильева, в настоящее время отсутствуют четко установленные нормы и требования к обеспечению безопасности пассажиров и качеству обслуживания в такси, и принять соответствующий закон нужно в ближайшее время. По его мнению, это благотворно скажется и на ценах.

«Это будет способствовать не только наведению порядка на рынке таксомоторных услуг, но и создаст условия для возникновения новых агрегаторов, что приведет к конкуренции  и даже к снижению стоимости услуг», — отметил Валерий Васильев.

Ранее глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Михаил Черников выразил мнение, что таксистам с небольшим водительским стажем необходимо запретить доступ к агрегаторам.

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