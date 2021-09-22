Богатых россиян стало на 40% меньше

За год число состоятельных семей в России сократилось почти на 40%, или на 657 тысяч. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«По итогам первого квартала 2021 года высоким достатком могли похвастаться порядка 1 миллиона семей против 1,7 миллиона семей годом ранее», — сказано в исследовании.

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В I квартале 2021 года доля семей, заявивших о высоком достатке, сократилась по сравнению с таким же периодом предыдущего года с 3,1% до 1,9%.

Обеспеченные семьи в России все еще остаются небольшой прослойкой, отметила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. Она сомневается в том, что доля обеспеченных семей будет увеличиваться достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса. Причина – динамика доходов россиян.

Самое большое сокращение богатых домохозяйств произошло в Москве – на 356,4 тысячи, или на 72,6%, Дагестане (-93,9 тысячи семей, или —88%), Белгородской области (-48 тысяч, или —91,4%), Татарстане (-46,9 тысячи, или —81,1%), Ростовской области (-36,6 тысячи семей, или —100%), Кемеровской области (-29,9 тысячи, или —37,1%), Коми (-28 тысяч, или —76,5%), Свердловской области (-27,6 тысячи, или —62,2%).

Сократилась доля также в Чувашии и Башкирии – на 21,6 тысячи семей, или на 100% и 45,1% соответственно. Зато в Ямало-Ненецком автономном округе число зажиточных семей увеличилось (+36,2 тысячи семей).

«Из миллиона семей, оценивших свое благосостояние на отлично, 80% сконцентрированы в 21 регионе. Каждая восьмая богатая российская семья (13%), или 134,8 тысячи домохозяйств, проживает в Москве. На Ямало-Ненецкий автономный округ приходится 5,5% от всех российских обеспеченных семей, или 56,7 тысячи, на Красноярский край — 5%, или 52,1 тысячи семей», — заключили специалисты.