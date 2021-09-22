Какие скидки положены пенсионерам на оплату услуг ЖКХ

Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на скидку при оплате услуг ЖКХ, заявил РИА «ФедералПресс» старший преподаватель Департамента правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета Кырлан Марчел.

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«Претендовать на льготы могут только те пенсионеры, которые являются собственниками жилья или заключившие договор социального найма. Преференции распространяются только на один объект недвижимости», – отметил эксперт.

Однако он предупредил о том, что при долгах по квартире скидка не предоставляется.

У пенсионеров есть возможность частично или полностью не оплачивать услуги ЖКХ. Полная компенсация полагается кавалерам орденов Славы, Героям России и СССР. Скидка в 50% от стоимости ЖКУ положена участникам ВОВ, ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, а также супругам погибших в аварии и инвалидам.

Предусматриваются льготы и по капремонту. После 70 лет плата за капремонт становится меньше на 50%, а по достижению гражданином 80 лет плата отменяется вовсе.

У московских пенсионеров-льготников есть возможность не платить за капремонт, а у одиноких пенсионеров и семей, где женщина и мужчина старше 55 и 60 лет соответственно, - не оплачивать вывоз мусора.

В Санкт-Петербурге пенсионеры, отработавшие в городе более 20 лет, могут рассчитывать на скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ. Общий стаж работы должен превышать 40 лет для женщин и 45 лет – для мужчин.

В Свердловской области пенсионеры смогут вернуть 90% расходов за установку газопровода в частном доме.