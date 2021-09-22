Топ-4 самых выгодных валют

Инвестиции в валюту давно зарекомендовали себя как хорошее средство сохранить и приумножить средства. Россиянам привычны доллар и евро, но это не единственные варианты, рассказывают эксперты. О самых надежных и выгодных валютах, по мнению экспертов, читайте в подборке «Рамблера».

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Евро и доллар

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Эти две валюты не самые выгодные, но самые удобные в плане инвестирования для россиян, отмечают эксперты. Они наиболее доступны для приобретения и ликвидны. Со сбытом валют других стран возможны трудности, особенно если это нужно сделать быстро. В маленьких городах купить другие валюты вообще не всегда возможно. Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов рассказал «Газете.Ру», что лучше всего приобретать и то, и другое, разделив валютную корзину.

Управляющий директор рейтинговой системы НРА Сергей Гришунин считает, что евро будет выгоднее доллара. Об этом он сказал «РИА Новости».

При этом некоторые специалисты предостерегают от вложений в доллар. Так, экономист Сергей Хазин в начале сентябре предположил, что на фоне роста инфляции в США правительство страны уже в октябре может рассмотреть возможность дефолта. В такой ситуации доллар сначала стремительно вырастет, а потом упадет и, возможно, больше никогда не поднимется до исходных значений.

Экономист Валентин Катасонов также считает, что доллар в близкой экономической перспективе может обесцениться.

Швейцарский франк

С XX века считается одной из самых стабильных мировых валют, мало подверженной колебаниям во время потрясения на мировых рынках. Экономист Михаил Делягин рекомендовал россиянам в сентябре купить франки и держать их не менее полугода. По его словам, это может не принести выгоды, но точно будет надежным активом.

Ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов заявил, что франк действительно стабилен, но в качестве средства для инвестиций подходит только профессиональным игрокам рынка. Для обычных граждан эта валюта невыгодна, во-первых, из-за низкой ликвидности по сравнению с долларами и евро, во-вторых, из-за необходимости платить комиссию и при покупке, и при продаже. Обычно это большая сумма, в результате фактическая цена франка для держателя заметно отличается от курса, сказал он каналу «360».

Юань

С 2018 года центробанки многих европейских стран включают юань в состав своих резервов. В 2021 году российский Минфин заявил об увеличении доли юаня в Фонде национального благосостояния. Однако стоит ли вкладываться в китайскую валюту обычным гражданам? Председатель правления «Фридом Финанс» Геннадий Салыч в интервью «Банкирос.ру» заявил, что юань, как и другие валюты развивающихся стран, подвержен большей инфляции, чем доллар и евро, поэтому в скором времени он может растерять рост. Рассматривать небазовые валюты в качестве основного актива не стоит, говорит он.