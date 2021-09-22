Долго ищущим работу россиянам пообещали помощь

Россияне, которые долгое время не могут трудоустроиться, получат индивидуальное сопровождение. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
По его словам, у многих россиян, состоящих на учете в службах занятости, нет профессионального образования. Им, как отметил Котяков, сложно самостоятельно адаптироваться на рынке труда.
«Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами», – отметил министр труда и социальной защиты РФ.
В России в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект «Содействие занятости населения». Он предполагает новые форматы работы центров занятости, подстраиваемые под жизненные обстоятельства соискателей.
Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что задачу сокращения безработицы удалось решить не во всех регионах. По его словам, уровень безработицы остается на высоком уровне, в частности, среди молодежи, людей с ограничениями здоровья.