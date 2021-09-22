Долго ищущим работу россиянам пообещали помощь

Россияне, которые долгое время не могут трудоустроиться, получат индивидуальное сопровождение. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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По его словам, у многих россиян, состоящих на учете в службах занятости, нет профессионального образования. Им, как отметил Котяков, сложно самостоятельно адаптироваться на рынке труда.

«Те граждане, которые стоят на учете в центрах занятости и долгое время не могут найти работу, нуждаются в индивидуальном сопровождении. Центры занятости такое сопровождение будут осуществлять. Сейчас происходит их трансформация под задачи более адресной работы с гражданами», – отметил министр труда и социальной защиты РФ.

В России в рамках нацпроекта «Демография» реализуется проект «Содействие занятости населения». Он предполагает новые форматы работы центров занятости, подстраиваемые под жизненные обстоятельства соискателей.