«Что едят и что пьют»: в России заговорили о проверках богатых безработных

Источник NEWS.ru в налоговой службе рассказал, что в ближайшее время российские регионы последуют примеру Саратовской области и запустят проекты по поиску теневых доходов у безработных.

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В сентябре саратовские власти запустили пилотный проект по «выведению из тени» доходов местных жителей.

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Вице-губернатор Роман Бусаргин рассказал, что в Энгельсском районе области начали изучать списки людей, которые не ведут никакой официальной деятельности и очень много тратят. По его словам, найти удалось около 40 физических лиц, которые за последний год оформили в собственность недвижимость и движимое имущество на десятки миллионов рублей.

«Законность происхождения этих средств будут проверять профильные структуры», - заявил Бусаргин.

Он отмечал, что работа межведомственной комиссии региона по мобилизации доходов за неделю принесла в областной бюджет дополнительные 30,8 млн рублей, а с начала года - 671,6 млн.

Источник NEWS.ru заявил, что подобные единичные проверки проводятся по заявлениям: к примеру, иногда сосед просит проверить соседа, который нигде не работает, но ездит на дорогом авто и отдыхает за рубежом.

Налоговики Владимирской области заявили, что почти каждый десятый безработный совершает дорогие покупки и при этом пользуется различными льготами, отмечает издание. Сотрудники налоговой проводят беседы с такими людьми, иногда выясняется, что безработный вступил в наследство или получил подарок.

Депутат Виталий Милонов заявил NEWS.ru, что «безработные уже давным-давно перестали быть синонимом бедных». Он призвал проводить тщательные проверки, особенно в отношении неплательщиков алиментов.

«Надо смотреть, что они едят, что они пьют, в какие магазины ходят. И если, сволочи, скрывают доходы - нужно отнимать все, и пускать их на принудительные работы», - заявил Милонов.

Другой собеседник издания в Госдуме отметил, что власти давно рассматривают идею создания цифрового профиля для каждого гражданина.