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В России ограничат переплаты по кредитам

Lenta.ru
1 час назад

Председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по кредитам. Свою идею она высказала во время выступления в Совете Федерации, передает ТАСС. Набиуллина призвала сенаторов ужесточить законодательство в этой сфере.

«Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями", с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке. Мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты», — заявила глава ЦБ.

Она упрекнула банки в том, что они научились обходить ограничения ПСК и продолжают выдавать кредиты гражданам с большой долговой нагрузкой.

В начале августе в Госдуме обращали внимание на то, что фактическая ПСК отличается от прописанной в договоре. В качестве примера депутаты приводили рост ставки по кредитной карте с 22 до 49 процентов, если снимаешь с нее наличные, а не расплачиваешься онлайн.

«Меняется ли при этом полная стоимость кредита? Очевидно, что да», — отмечали они.

В середине сентября Набиуллина сообщила о планах ЦБ запретить некоторые виды кредитов из-за роста долговой нагрузки россиян. На конец сентября объем просроченных кредитов физических лиц достиг 1,006 триллиона рублей. Проблемные долги россиян выросли за месяц на 10 миллиардов рублей (плюс один процент), а с начала года — на 73 миллиарда (плюс 7,9 процента).

Личный счет,Видео,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Совет Федерации,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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