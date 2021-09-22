Председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по кредитам. Свою идею она высказала во время выступления в Совете Федерации, передает ТАСС. Набиуллина призвала сенаторов ужесточить законодательство в этой сфере.

«Чтобы люди видели честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями", с середины следующего года вступит в силу требование об ограничении полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке. Мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты», — заявила глава ЦБ.

Она упрекнула банки в том, что они научились обходить ограничения ПСК и продолжают выдавать кредиты гражданам с большой долговой нагрузкой.

В начале августе в Госдуме обращали внимание на то, что фактическая ПСК отличается от прописанной в договоре. В качестве примера депутаты приводили рост ставки по кредитной карте с 22 до 49 процентов, если снимаешь с нее наличные, а не расплачиваешься онлайн.

«Меняется ли при этом полная стоимость кредита? Очевидно, что да», — отмечали они.