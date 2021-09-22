В Совфеде признали недостаточной индексацию пенсий

«В ходе бюджетного процесса можно рассматривать варианты и более высокой индексации, но при этом тогда надо предусмотреть источники финансирования», - отметил сенатор, уточнив, что в настоящее время никто не скажет, вытянет ли бюджет эту индексацию, так как это «достаточно серьезные цифры».