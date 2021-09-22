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В Совфеде признали недостаточной индексацию пенсий

Елена Прошина
50 минут назад

Индексацию пенсий на 5,9% в 2022 году правильнее считать компенсацией растущих цен для пенсионеров, так как она не повышает их покупательную способность, но это все, что сейчас может сделать бюджет, сообщил сенатор Валерий Рязанский Телеграм-каналу «Радиоточка НСН».

В Совфеде признали недостаточной индексацию пенсий
Фото: ТАССТАСС

По его словам, индексация составит 5,9% при инфляции 5,8%.

«Это не индексация. Будем говорить так - это компенсация инфляционных процессов. К сожалению, мы не увеличиваем покупательскую способность пенсионеров», - сказал Рязанский.

Как пояснил сенатор, по сути, уровень пенсий с точки зрения покупательной способности останется тем же, без повышения.

Он добавил, что можно сделать прибавку большей, если позволит бюджет.

«В ходе бюджетного процесса можно рассматривать варианты и более высокой индексации, но при этом тогда надо предусмотреть источники финансирования», - отметил сенатор, уточнив, что в настоящее время никто не скажет, вытянет ли бюджет эту индексацию, так как это «достаточно серьезные цифры».

Ранее глава Минтруда Антон Котяков сообщил РИА Новости, что индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%.

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