На Ямале ищут бригаду сантехников за миллион рублей

На сайте объявлений Avito появилась вакансия сантехника с зарплатой от 750 тысяч до 1 млн рублей в месяц.
На объявление обратило внимание издание «Ура.ру».
Бригада высокооплачиваемых сантехников требуется в поселок Новый Порт в Ямало-Ненецком автономном округе. В круг задач входит устройство внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации «под ключ».
Будущие кандидаты должны быть готовы проживать в общежитии и работать вахтовым методом.
В объявлении отмечается, что оплата производится с учетом выполненного объема работ. При этом работодатель не пояснил, будет ли выплачиваться указанная зарплата каждому работнику или всей бригаде.
Ранее аналитики портала «Работа.ру» составили список самых популярных вакансий россиян и назвали города, где предлагают самые высокие зарплаты за эту работу. Так, на первом месте по популярности оказался продавец-кассир. Самые щедрые предложения таким специалистам делают в Сочи – в городе можно найти вакансию продавца-кассира с зарплатой 84 тысячи рублей.
На втором месте по популярности – вакансия комплектовщика. В Москве работникам этой профессии предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. На третьей строчке оказались водители, которые найдут самых щедрых работодателей в Калининграде. Там водители могут заработать до 104 тысяч рублей в месяц.