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На Ямале ищут бригаду сантехников за миллион рублей

Вероника Полынина
40 минут назад

На сайте объявлений Avito появилась вакансия сантехника с зарплатой от 750 тысяч до 1 млн рублей в месяц.

На Ямале ищут бригаду сантехников за миллион рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На объявление обратило внимание издание «Ура.ру».

Бригада высокооплачиваемых сантехников требуется в поселок Новый Порт в Ямало-Ненецком автономном округе. В круг задач входит устройство внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации «под ключ».

Будущие кандидаты должны быть готовы проживать в общежитии и работать вахтовым методом.

В объявлении отмечается, что оплата производится с учетом выполненного объема работ. При этом работодатель не пояснил, будет ли выплачиваться указанная зарплата каждому работнику или всей бригаде.

Ранее аналитики портала «Работа.ру» составили список самых популярных вакансий россиян и назвали города, где предлагают самые высокие зарплаты за эту работу. Так, на первом месте по популярности оказался продавец-кассир. Самые щедрые предложения таким специалистам делают в Сочи – в городе можно найти вакансию продавца-кассира с зарплатой 84 тысячи рублей.

На втором месте по популярности – вакансия комплектовщика. В Москве работникам этой профессии предлагают зарплату до 100 тысяч рублей. На третьей строчке оказались водители, которые найдут самых щедрых работодателей в Калининграде. Там водители могут заработать до 104 тысяч рублей в месяц.

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