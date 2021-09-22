На Ямале ищут бригаду сантехников за миллион рублей

На сайте объявлений Avito появилась вакансия сантехника с зарплатой от 750 тысяч до 1 млн рублей в месяц.

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На объявление обратило внимание издание «Ура.ру».

Бригада высокооплачиваемых сантехников требуется в поселок Новый Порт в Ямало-Ненецком автономном округе. В круг задач входит устройство внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации «под ключ».

Будущие кандидаты должны быть готовы проживать в общежитии и работать вахтовым методом.

В объявлении отмечается, что оплата производится с учетом выполненного объема работ. При этом работодатель не пояснил, будет ли выплачиваться указанная зарплата каждому работнику или всей бригаде.

Ранее аналитики портала «Работа.ру» составили список самых популярных вакансий россиян и назвали города, где предлагают самые высокие зарплаты за эту работу. Так, на первом месте по популярности оказался продавец-кассир. Самые щедрые предложения таким специалистам делают в Сочи – в городе можно найти вакансию продавца-кассира с зарплатой 84 тысячи рублей.