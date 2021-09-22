Заемщикам пообещали показать честную стоимость их кредитов

Председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина предложила ограничить размер переплаты по кредитам. Как сообщает ТАСС, в ходе своего выступления в Совете Федерации глава регулятора призвала сенаторов ужесточить законодательство в этой сфере.

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Как отметила Набиуллина, после вступления в силу требования об ограничении полной стоимости кредита (ПСК) по ипотеке летом 2022 года люди начнут видеть «честную стоимость кредита со всеми "накрученными опциями"».

«Мы считаем важным распространить такой механизм на все кредиты», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина отдельно упрекнула банки в том, что обходят ограничения ЦБ и выдают кредиты гражданам с большой долговой нагрузкой. По словам председателя, доля потребительских кредитов на срок более пяти лет выросла с 11% до пандемии, до 21% во втором квартале 2021 года.

«Удлиняя срок кредита, банки уменьшают ежемесячный платеж, чтобы у заемщиков показатель долговой нагрузки не превысил пороговое значение. Казалось бы, растягивание срока делает обслуживание кредита доступнее для заемщика, но в большинстве случаев для банков это возможность больше закредитовать заемщика», – заявила Набиуллина.