Топ-5 вариантов отдыха на случай закрытия Турции

Российские туристы в ближайшем будущем могут лишиться возможности ездить в Турцию из-за позиции турецкого МИД по Крыму.

Фото: ТАСС ТАСС

Как пишет «Турпром», турецкое дипломатическое ведомство поставило под удар туристический сектор, опубликовав заявление, в котором назвало выборы в Госдуму на территории Крыма нелегитимными.

Видео дня

По мнению экспертов, заявление можно считать «прямым вызовом» Москве, и, чтобы вразумить Анкару, Москве придется прибегнуть к новому закрытию границ, тем самым лишив Турцию российского турпотока.

Если турецкие курорты действительно станут недоступны, россиянам придется искать альтернативы. «Рамблер» выбрал пять стран, где можно отдохнуть вместо Турции.

Кипр

Ближайшая альтернатива Турции – Кипр. Визу в эту страну можно оформить бесплатно на сайте посольства или использовать для въезда мультишенген.

Для въезда туристам требуется предоставить на выбор: отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, тест на антитела, сертификат о вакцинации «Спутником V» на английском языке или подтверждение ранее перенесенного заболевания.

Невакцинированным туристам придется сдать второй ПЦР-тест в аэропорту по прибытии (он стоит около 15 долларов) и третий ПЦР-тест на седьмой день пребывания в стране. После седьмого дня тестирование проводится каждые 3 дня.

Как отмечает «Ростуризм», большинство отелей предоставляет услугу тестирования бесплатно.

Погода на Кипре схожа с турецкой, купаться на острове с комфортом можно до конца октября.

Согласно данным Российской ассоциации туроператоров, цены на 10-дневный тур на Кипр на двоих с вылетом в конце сентября стартуют от 78 тысяч рублей.

Египет

Египет был основным конкурентом турецким курортам вплоть до 2015 года, когда авиасообщение между РФ и Египтом было прервано из-за катастрофы A321 над Синайским полуостровом. В ней погибли 224 человека, большинство из которых – граждане России.

Полеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх возобновились лишь в августе 2021 года, и теперь эти курорты вновь набирают популярность у путешественников.

Виза на 30 дней оформляется прямо в аэропорту. При себе нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный за 72 часа до прилета и оформленный на английском языке.

Вакцинированным «Спутником V» туристам сдавать тест не нужно. С момента последней прививки должно пройти не менее 14 дней.

В стране действуют ограничения по емкости гостиниц, ограничения передвижения в ночное время и масочный режим в общественных местах. При этом на территории курортов туристы могут перемещаться спокойно.

Согласно данным АТОР, 10-дневный тур в Египет по системе «все включено» на двоих с вылетом в конце сентября обойдется в 75 тысяч рублей.

ОАЭ

В ОАЭ, как и в Турции, достаточно четырех- и пятизвездочных отелей вдоль береговой линии. Туристы могут отдохнуть на море в Дубае или Шардже, Рас-эль-Хайме или Фуджейре.

В Арабских Эмиратах летом слишком жарко, зато весной и осенью – идеально. В эту страну российские туристы тоже могут въезжать без визы.

Туристам необходимо сдать ПЦР-тест не более чем за 72 часа до вылета и предоставить его результаты на английском. В аэропорту прилета нужно будет сдать тест еще раз, но уже бесплатно. Детей до 12 лет тестировать не нужно. До поездки туристы должны заполнить декларацию, а также скачивать специальное приложение на телефон, где в течение 12 часов после прилета должен появиться результат теста. До получения результата покидать отель нельзя.

Десятидневный тур на двоих с вылетом в конце сентября стоит 72 тысячи рублей.

Тунис

Тунис - самая маленькая и самая восточная из стран Магриба. На западе граничит с Алжиром, на юго-востоке — с Ливией, с севера и востока омывается Средиземным морем. Тунис - самая плодородная и зеленая страна Африки, несмотря на то, что на юге Туниса берет начало пустыня Сахара, уходящая вглубь континента. Туристический сезон в Тунисе заканчивается в начале ноября.

К туристам из России, прилетающим отдыхать по путевке, Тунис предъявляет следующие требования: отдыхающие должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до посадки в самолет. Детям до 12 лет сдавать тест не нужно; иметь при себе ваучер, который доказывает путешествие с туроператором; заполнить на сайте и распечатать анкету здоровья для каждого человека, в том числе и для детей.

Самостоятельным путешественникам придется пройти 7-дневный карантин.

Недельный тур на двоих с вылетом в октябре можно приобрести по цене от 52 тысяч рублей.

Греция

Греция словно создана для неторопливого отдыха на берегу моря, а их в этой стране четыре: Средиземное, Ионическое, Эгейское и Ливийское. С сентября Греция доступна для посещения россиянам с туристическими целями. Отдыхающие могут выбрать курорт на материковой части страны или отправится на один из множества греческих островов. В Греции, как и в Турции, распространен сервис «Все включено».

Для въезда в страну требуется шенгенская виза (35 евро + 20 евро -консульский и сервисный сборы). При посадке в самолет туристам нужно предъявить ПЦР-тест или сертификат о вакцинации, в том числе, российским «Спутником V».

Накануне дня прилета туристам нужно заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на ресурсе travel.gov.gr с указанием контактных данных в Греции, после чего получить QR-код, который предъявляется на границе, как и ваучер на проживание в отеле.

Все пассажиры также проходят обязательное бесплатное тестирование в аэропорту прибытия. Результаты экспресс-теста приходят за 10-15 минут, до получения результатов пассажиры будут находиться в контрольной зоне на въезде.