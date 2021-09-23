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Как магазины обманывают покупателей мобильных телефонов

Лера Букина
1 час назад

Зачастую при покупке мобильного телефона россиянам предлагаются дополнительные опции и аксессуары. Незнание настоящей стоимости чехла или защитного экрана может влететь в копеечку, заявил агентству «Прайм» аналитик Telecom Daily Илья Шаталин. По его словам, предложение дополнительных товаров и услуг является основным доходом менеджеров по продажам. Покупателям называют цены, которые могут в несколько раз превышать стоимость этих же аксессуаров, предлагаемых в интернет-магазинах, отметил эксперт.

Как магазины обманывают покупателей мобильных телефонов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Страховка от кражи телефона, которую часто предлагают приобрести, и вовсе бесполезная услуга, заявил Шаталин.

«В договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Для этого в подтверждение потребуют принести справку из милиции. < > Кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой. А иначе зачем он нужен? Понятно, что договор составлен специально с таким расчетом, чтобы страховой случай никогда не наступил", — подсказал он.

Еще одной популярной уловкой является настройка телефона и установка «пакета программного обеспечения». Эта услуга стоит немалых денег, хотя с настройкой гаджета может справиться любой, подчеркнул Шаталин.

При опасениях нарваться на «кота в мешке» лучше покупать гаджеты и аксессуары к ним в интернете. Также следует выбирать варианты с доставкой заказа в пункты выдачи для проверки работоспособности устройства, советует специалист.

Как заявил ранее глава Международной конфедерации общества потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, когда у россиян становится меньше денег, торговые сети придумывают различные уловки для привлечения потребителей к своим торговым полкам.

Личный счет,Дмитрий Янин,
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