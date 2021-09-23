Как магазины обманывают покупателей мобильных телефонов

«В договоре страхования есть условие, согласно которому стоимость телефона будет возвращена только если кража была совершена из квартиры. Для этого в подтверждение потребуют принести справку из милиции. < > Кто будет оставлять мобильный телефон дома, если его специально покупают, чтобы всегда носить с собой. А иначе зачем он нужен? Понятно, что договор составлен специально с таким расчетом, чтобы страховой случай никогда не наступил", — подсказал он.