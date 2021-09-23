В правительстве решили не индексировать пенсии работающим пенсионерам

Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, выдав отрицательное заключение. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Свое решение правительство объяснило тем, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к законопроекту нет предложений о том, из каких источников и каким образом они будут покрываться.

Также в документе говорится, что правительство уже три раза отклоняло аналогичные предложения – в 2017, 2019 и в 2020 годах.

Напомним, что законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам ( 1221703-7) был внесен в Госдуму депутатами ЛДПР и сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым 26 июля 2021 года. В нем предлагалось возобновить индексацию с 1 января 2022 года. По словам авторов законопроекта, после отмены индексации с 1 января 2016 года число работающих пенсионеров уменьшилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек. Большинство из них ушли в сферу теневой занятости, отмечали авторы законопроекта.