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В правительстве решили не индексировать пенсии работающим пенсионерам

Лера Букина
45 минут назад

Правительство РФ не поддержало законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, выдав отрицательное заключение. Об этом сообщает «Интерфакс».

В правительстве решили не индексировать пенсии работающим пенсионерам
Фото: ТАССТАСС

Свое решение правительство объяснило тем, что индексация потребует дополнительных расходов, однако в обосновании к законопроекту нет предложений о том, из каких источников и каким образом они будут покрываться.

Также в документе говорится, что правительство уже три раза отклоняло аналогичные предложения – в 2017, 2019 и в 2020 годах.

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Напомним, что законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам ( 1221703-7) был внесен в Госдуму депутатами ЛДПР и сенатором от Смоленской области Сергеем Леоновым 26 июля 2021 года. В нем предлагалось возобновить индексацию с 1 января 2022 года. По словам авторов законопроекта, после отмены индексации с 1 января 2016 года число работающих пенсионеров уменьшилось с 15,3 млн до 9,6 млн человек. Большинство из них ушли в сферу теневой занятости, отмечали авторы законопроекта.

В Госдуме и Совете Федерации не раз поднимали вопрос о том, чтобы вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшейся 17 декабря 2020 года пресс-конференции поручил правительству проработать предложения по данному вопросу.

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