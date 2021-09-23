Издание Life.ru обнаружило существенный рост зарплат во многих сферах. Как сообщается, он ощутим в тех сферах, где наблюдается нехватка кадров.

«Осенью на рынке труда обострилось сразу несколько проблем, в том числе дефицит кадров во многих сферах. В результате стали расти не только зарплаты, но и премии сотрудников», – говорится в материале Life.ru.

Руководство в сфере промышленности и добывающем секторе оказалось самым щедрым – оно готово больше всего повысить оклад своим работникам. Также на повышение зарплаты в связи с нехваткой мигрантов могут рассчитывать и те, кто работает на стройках, в ЖКХ, аграрном секторе, сфере услуг.

«Это необходимо, чтобы сделать условия труда привлекательнее для наших граждан и заполнить вакуум рабочих рук. Плюс возросшая популярность удалённого потребления повышает спрос на курьеров, водителей и складских рабочих. Отсюда и рост зарплат — в среднем с прошлого года они повысились на 20–25%, а в некоторых регионах такие сотрудники стали получать и на 40% больше», – заявил директор по развитию бизнеса платформы для работы с внештатными исполнителями «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец.

По его словам, увеличение зарплат на стройке составило 25–30% в сравнении с прошлым 2020 годом. По словам специалиста, зафиксирован также рост зарплат в сфере высоких технологий. В настоящее время, как сообщил Сухоставец, руководство стало больше выплачивать премий.

Еще один популярный способ мотивации сотрудников – начисление премий и стимулирующих выплат. В среднем размер премии несильно отличается от компании к компании. Полугодовые и годовые премии при достижении выдающихся результатов работы обычно бывают в размере 50–100%, но есть отрасли, в которых годовые бонусы могут составлять 200–300%, отметил Сухоставец. Речь идет о сферах с высокой производительностью труда и высоким спросом на квалифицированных работников – IT, финансы, телеком, сырьевой сектор.

«Обязательные надбавки и доплаты к заработной плате обычно устанавливаются за работу во вредных и опасных условиях, работу в ночное время, в период выходных и праздников», - отметил управляющий директор «Авито.Работа» Артем Кумпель.

В связи с дефицитом квалифицированных кадров и оттоком мигрантов медианная зарплата по всей России за январь-август 2021 года по всем группам массовых профессий увеличилась на 17%, составив 35 тысяч рублей, указал он.