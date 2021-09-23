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Штрафы за среднюю скорость: можно ли вернуть деньги

Роман Кирьянов
1 час назад

Полноценное введение штрафов за нарушение средней скорости требует формирования адекватной нормативной базы для этого понятия, которая пока отсутствует в законодательстве РФ. Таким мнением поделился с "Рамблером" автоэксперт Игорь Моржаретто.

"Надо, чтобы все было по закону. То, что приостановили взимание штрафов по этой системе абсолютно нормально. Надо, чтобы были прописаны В ПДД и КоАП само понятие средней скорости, и нет регламента, устанавливающего как и где эти камеры должны быть установлены"

В то же время, эксперт считает введение такого понятия в отечественное законодательство вполне удачной и эффективной мерой.

"В целом, я считаю, что ничего в таком способе фиксации нет. Более того, он в чем-то более лоялен к водителю, чем штраф за единичное превышение скорости, плюс он показал эффективность"

Ранее в МВД России сообщили, что Госавтоинспекция перестала штрафовать за превышение средней скорости. В ведомстве не уточнили, как давно было принято это решение.

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