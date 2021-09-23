Штрафы за среднюю скорость: можно ли вернуть деньги

ГИБДД прекратила штрафовать водителей за превышение средней скорости, но как давно инспекторы отказались от этой практики, точно неизвестно. Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько рассказал «Газете.ру», что старые постановления о штрафах в любом случае обжаловать не удастся.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новости об отмене таких штрафов ранее появились в соцсетях. В Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД «Коммерсанту» рассказали, что водителей больше не штрафуют с помощью парных камер.

Видео дня

В МВД не уточнили, почему было решено отказаться от такой практики и как давно это произошло. По данным «Коммерсанта», в Москве такие штрафы не выписывают с августа, в Подмосковье - с мая-июня.

Адвокат Сергей Радько напомнил, что обжаловать автомобильные штрафы можно в течение десяти дней после получения копии постановления. Если этот срок пропущен, отменить штраф не выйдет.

«Исключением являются ситуации, когда водитель может найти уважительные причины, по которым этого не было сделано вовремя, например, он был в командировке или в больнице», - отметил юрист.

Радько подчеркнул, что российское законодательство пока не позволяет обжаловать старые штрафы – даже после отказа от их применения. Юрист поддержал отмену штрафов за превышение средней скорости, отметив, что у водителей были проблемы с их обжалованием.

«Были неоднократно судебные решения, которые признавали постановления такого рода незаконными. По причине того, что, когда измеряется скорость на продолжительном участке, то невозможно установить ни точное место, ни точное время нарушения», - объяснил Радько.

Если участок, на котором измеряли среднюю скорость, был длинным и относился к территориям разных районов, водители не могли точно определиться с территорией и, соответственно, обжаловать штраф.

AutoNews писал, что иногда людям приходили двойные взыскания: такой случай произошел с водителем, превысившим скорость на трассе М11 в районе аэропорта Шереметьево. Сначала он получил штраф за превышение средней скорости (134 километров в час вместо максимальных 110), а затем - взыскание за мгновенное превышение скорости на том же участке (138 километров в час).

Средняя скорость движения авто (и ее превышение) измерялась двумя или более камерами, расположенными в нескольких сотнях метров или в нескольких километрах друг от друга. Размер штрафов варьировался от тысячи до 5 тыс. рублей. Систему критиковали, в том числе из-за отсутствия самого понятия «средняя скорость» в ПДД.