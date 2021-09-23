Идею ЦБ по контролю за пополнением карт раскритиковали

Банк России предложил усилить контроль за пополнением карт в банкоматах для борьбы с мошенничеством, сообщило РБК.

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ЦБ считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных и применять его ко всем входящим платежам.

Участники рынка отмечают, что для борьбы с мошенничеством банки могут использовать механизм задержки зачислений, но это неприемлемо для клиентоориентированного подхода кредитных организаций. Также они могут использовать получаемые от ЦБ сведения о злоумышленниках, но они, как правило, быстро устаревают.

Пользователи «Рамблера», комментируя новость об усилении контроля за пополнением банковских карт, возмутились тем, что из-за финансовой неграмотности жертв злоумышленников придется страдать и тем, кто не попадается на удочку мошенников.

«Почему из-за неграмотных людей должны страдать другие люди, это доходит до бреда. Отмените чушь», - потребовал Владимир Мотыль.

По мнению других пользователей, в том, что клиенты банков становятся жертвами мошенников, виноваты сами банки.

«Что это за банк если с банковского счета могут украсть деньги посторонние лица? Зачем такой банк нужен?» - поинтересовался читатель с ником Склиз Желязников Стойпланетный.

Часть комментаторов призвали вовсе отказаться от банковских карт и пользоваться наличными деньгами.