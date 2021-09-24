Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

"Известия": правительство упростит получение ряда пособий с 2022 года

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Правительство одобрило законопроект, предложенный Министерством труда и социальной защиты РФ, и передаст Пенсионному фонду России (ПФР) полномочия по выплате еще 17 видов пособий, пишет газета "Известия".

Правительство упростит получение целого ряда пособий
Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»Илья Питалев/РИА «Новости»

Речь идет о четырех группах мер поддержки. Первая - это пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. Сюда же включены ежемесячные выплаты женам военнослужащих, проходящих службу по призыву. Во вторую категорию вошли выплаты компенсаций страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. В третью - денежные компенсации гражданам, которые подверглись воздействию радиации. Четвертая группа - выплаты репрессированным и затем реабилитированным гражданам РФ.

В Минтруде уточнили, что данные меры поддержки коснутся более 2 млн граждан. В настоящее время эти пособия выплачиваются через региональные органы социальной защиты и Роструд, но ПФР сумел зарекомендовать себя как организация, которая способна предоставлять выплаты в межведомственном взаимодействии, заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что неработающие пенсионеры, желающие получить социальные доплаты до прожиточного минимума, могут не подавать заявлений на пересчет, так как с 2022 года он будет производиться автоматически.

Личный счет,Роструд,Пенсионный фонд РФ,Минтруд,газета "Известия",
2
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители