Правительство упростит получение целого ряда пособий

Правительство одобрило законопроект, предложенный Министерством труда и социальной защиты РФ, и передаст Пенсионному фонду России (ПФР) полномочия по выплате еще 17 видов пособий, пишет газета "Известия".

Фото: Илья Питалев/РИА «Новости» Илья Питалев/РИА «Новости»

Речь идет о четырех группах мер поддержки. Первая - это пособия по беременности и родам, по уходу за ребенком. Сюда же включены ежемесячные выплаты женам военнослужащих, проходящих службу по призыву. Во вторую категорию вошли выплаты компенсаций страховой премии инвалидам по договору ОСАГО. В третью - денежные компенсации гражданам, которые подверглись воздействию радиации. Четвертая группа - выплаты репрессированным и затем реабилитированным гражданам РФ.

В Минтруде уточнили, что данные меры поддержки коснутся более 2 млн граждан. В настоящее время эти пособия выплачиваются через региональные органы социальной защиты и Роструд, но ПФР сумел зарекомендовать себя как организация, которая способна предоставлять выплаты в межведомственном взаимодействии, заключили в ведомстве.