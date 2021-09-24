Топ-5 городов для поддержания здорового образа жизни

Для четверти россиян (26%) оказалось сложным придерживаться здорового образа жизни в своем городе. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование, проведенное сервисом «Работа.ру» и крупнейшей в стране сетью частных клиник «РЖД-Медицина».

Фото: ТАСС ТАСС

Это может быть связано с нехваткой времени в связи с большой загрузкой на работе, отсутствием мотивации и дефицитом денег, полагают врачи.

Тренажерный зал — самая популярная форма физической активности среди пациентов. На втором месте зимние виды спорта, в частности, катание на лыжах, коньках. На третьем — плавание и другие водные виды спорта. Граждане, занимающиеся физкультурой и спортом, часто выбирают бег, оздоровительную ходьбу и командные виды спорта, такие как футбол, волейбол, баскетбол, хоккей и др.

46% участников опроса сообщили, что готовы к переезду для улучшения здоровье. 32% выбрали бы для этого Сочи, 24% - Москву, а 22% — Краснодар. Еще 18% респондентов заявили, что улучшить здоровье им помогло бы проживание в Санкт-Петербурге, а 16% россиян выбрали Калининград.

Среди названных участниками преимуществ вышеуказанных городов — хорошая погода и большое количество солнечных дней, благоприятная экологическая обстановка и возможность выстроить хороший баланс между работой и личной жизнью.

Также исследование показало, что 20% участников готовы рассмотреть переезд для получения более качественных медицинских услуг.