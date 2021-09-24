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Когда лучше менять доллары на рубли. Совет инвестора

Лера Букина
46 минут назад

Наиболее подходящим временем для покупки долларов или евро являются периоды укрепления к ним рубля. В случае же с продажей долларов применяется обратное правило, заявил агентству «Прайм» инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Когда лучше менять доллары на рубли. Совет инвестора
Фото: ТАССТАСС

Сделать точный прогноз по месяцу, дню или времени года, когда можно максимально выгодно покупать или продавать валюту, практически не представляется возможным. Однако в большинстве случаев ближе к концу каждого месяца, в двадцатых числах, рублю оказывает поддержку налоговый период. В это время компании проводят конвертацию валюты в рубли для осуществления налоговых платежей, пояснил инвестиционный стратег.

«При этом говорить, что в это время курс будет наиболее выгодным, безусловно, нельзя. На курс в моменте может действовать масса других факторов — цены на нефть, геополитика, действия регулятора, сальдо счета текущих операций РФ и другие», — добавил Бахтин.

Он рекомендует для формирования накоплений не продавать, а покупать валюту. Лучше, по его словам, как минимум треть портфеля держать в ней. Бахтин советует приобретать валюту системно и небольшими частями, но на регулярной основе, например, каждый месяц.

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При этом выгоднее всего проводить сделки с валютой на Мосбирже, через брокерский счет, подсказал Бахтин. Это позволит купить валюту по текущему биржевому курсу, фактически по реальной цене. Кроме того, этот способ очень удобен, так как можно совершать сделки не выходя из дома – в приложении мобильного банка или в личном кабинете на сайте банка.

Ранее сообщалось, что согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT, рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют. Его доля в международных расчетах достигла 0,18 процента.
Личный счет,Александр Бахтин,Московская биржа,
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