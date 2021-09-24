Получателей выплат в России может стать больше

Минэкономразвития изучает возможность предоставления самозанятым компенсации больничных и декретных выплат. Об этом со ссылкой на копию письма министерства в Фонд социального страхования (ФСС) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС) пишут «Ведомости».

Заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова подтвердила газете факт обсуждения вопроса социальных гарантий для самозанятых. А в пресс-службе Минтруда уточнили, что сейчас ведется анализ различных вариантов, при этом приоритетным является предоставления социальных гарантий «на добровольных принципах».

«Важно, с одной стороны, обеспечить поддержку гражданам в сложные периоды и базовые гарантии для использующих режим самозанятости граждан. С другой стороны, с учетом общего тренда на развитие платформенной занятости Минтруд считает принципиально важным создание таких условий, которые бы не препятствовали развитию такой формы правоотношений», — сказал представитель Минтруда.

В свою очередь вице-президент ВСС Виктор Дубровин констатировал, что в России культура добровольного страхования не сильно развита и «самозанятые будут задумываться о страховании только в случаях, когда страховой случай фактически наступил».

Согласно действующему законодательству, самозанятые не подлежат обязательному социальному страхованию на случай болезни или в связи с материнством. По данным ФСС, в России в прошлом году было зарегистрировано 24 659 человек, добровольно вступивших в систему обязательного соцстрахования. Годом ранее они перечислили 96,8 млн руб. взносов, а получили в виде выплат почти в девять раз больше – 852,7 млн руб.

Ранее в ПФР сообщили, что самозанятые граждане, которые не платят страховые взносы, получат социальную пенсию, однако она будет существенно ниже трудовой. Социальную пенсию назначат в 65 лет для женщин и в 70 лет для мужчин. Сейчас ее размер составляет 5796,76 рубля.