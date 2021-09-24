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На новых граждан России выплатят по полмиллиона рублей

Мария Иванова
32 минуты назад

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в 2022 году размер материнского капитала на первого ребенка достигнет 503 237 рублей, на второго - 665 009 рублей. Об этом сообщается на сайте правительства.

На новых граждан России выплатят по полмиллиона рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Размер выплат будет проиндексирован в рамках федерального бюджета на следующие три года.

По словам Голиковой, в рамках индексации к 2024 году маткапитал на первого ребенка вырастет до 544 301 рубля, на второго - до 719 274 рублей.

Сейчас размер маткапитала на первого ребенка составляет 483 882 рубля. При рождении второго он растет на 155 550 руб. Всего за двоих детей семья получает 639 432 рубля. В целом на маткапитал в ближайшие три года выделят 1,6 триллиона рублей.

Действие программы материнского капитала ранее продлили до 31 декабря 2026 года. Выплаты можно тратить на улучшение жилищных условий (приобретение, строительство жилья, выплата кредита за жилье), на образование детей, а также на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.

Глава Совета матерей России Татьяна Буцкая предлагала новые способы траты материнского капитала - на большой автомобиль для всей семьи и ремонт.

Автомобиль, на который можно будет потратить маткпитал, по ее задумке, должен вмещать сразу три детских автокресла.

Буцкая отмечала, что многие родители также хотели бы расширить стандартную двушку, присоединив балкон или сделав зонирование комнаты. Новые варианты вложения материнского капитала представители Совета матерей уже обсудили с президентом России Владимиром Путиным.

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