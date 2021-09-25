Пенсии, льготы и выплаты: кто и сколько получит в октябре

Во некоторых регионах пенсионеры получат дополнительные выплаты к Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября. Об этой и других надбавках следующего месяца читайте в «Рамблере».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Выплата к Дню пожилого человека

Видео дня

Решение о сумме и категориях населения, которые получат выплату, принимаются на региональном уровне. Известно, что в Ненецком округе сумма доплаты составит 10 тыс. рублей, но получат ее не все, а только те, кто проработал в регионе не менее 15 лет. В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет получат ежегодную выплату в 1038 рублей. В Челябинской области все пенсионеры получат по 700 рублей, в Рязанской области выплатят по 500 рублей людям старше 90 лет. Все эти надбавки начисляются автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Кроме денежных выплат, возможны различные подарки.

Получить информацию о выплатах в конкретном регионе можно через местное отделение Пенсионного фонда.

Отказ от набора социальных услуг

До 1 октября можно подать заявление о замене набора социальных услуг (НСУ) денежным эквивалентом. Монетизировать можно три вида услуг: бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Пенсионер имеет право отказаться как от всего пакета льгот, так и от одной или двух. Подать заявление можно лично через отделение Пенсионного фонда или МФЦ или в электронной форме — через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Стоимость полного НСУ с февраля 2021 года составляет 1211,66 рублей.

Если ранее льготник уже начал получать деньги вместо услуг и планирует продолжать, новое заявление подавать не надо, выплата денежного эквивалента продолжится. Однако если решение изменилось, можно подать заявление на возобновление получения льгот в натуральной, а не денежной форме.

Индексация военных пенсий

1 октября произойдет индексация на 3,7% окладов военнослужащих и, соответственно, военной пенсии, которая рассчитывается на основе размера оклада. Выплаты получат проходившие службу по контракту или по призыву, бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и ряда других ведомств. Это в общей сложности более 2 млн человек.

Вышедшие на пенсию в мае

Повышение пенсий с октября ожидает тех, кто прекратил работу или деятельность в качестве ИП в мае. Через четыре месяца после выхода на пенсию происходит индексация страховых выплат по старости.

Выплаты блокадникам

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и людям, награжденным за оборону Ленинграда, в размере 50 тыс. рублей. Эти деньги получат те, кто живет в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.

Планируемые изменения в выплатах

До конца года Минтруд собирается поменять правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Планируется скорректировать условия и назначить период от постановки на учет по беременности до родов объективной причиной отсутствия заработка. Таким образом, отсутствие дохода во время беременности перестанет быть основанием для отказа в поддержке.

Сейчас сумма этой выплаты зависит от достатка семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

Выплаты только на карту «Мир»