Около 67 процентов россиян признались, что им не хватает ежемесячного дохода. Об этом говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия», передает РИА Новости .

«Около 67 процентов граждан России признались, что им не хватает ежемесячного дохода, а 33 процента россиян назвали свою зарплату достаточной для нормальной жизни», — сообщили аналитики.

Почти половина респондентов (49,6 процента ) заявили, что в конце месяца им обычно не хватает около пяти тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов, а каждый пятый (20,6 процента) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей. Еще 19,8 процента оценили размер недостающих средств в 20-25 тысяч рублей, более 30 тысяч рублей ежемесячно не хватает каждому десятому.