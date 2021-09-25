Раскрыты популярные схемы обмана со страховками

Он отметил, что компания в своей практике не сталкивается с попытками получить выплаты по поддельным страховым полисам, по той причине, что в принципе не заключает договоры на бланках строгой отчетности. Кобзарь пояснил, что полис оформляется в электронном виде через фирменное приложение в смартфоне и начинает действовать, как только клиент его оплатит. Этот алгоритм, по мнению страховщика, практически полностью исключает подделку полиса.