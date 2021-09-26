Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Исследование выявило, что треть россиян не выдают детям карманные деньги

Газета.Ru
40 минут назад

Треть российских родителей не включают в семейный бюджет карманные деньги для своих детей, следует из исследования банка «Русский стандарт», сообщает РИА «Новости».

29% россиян не выдают детям карманные деньги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Опрос показал, что 71% респондентов дают им личные деньги, а 29% предпочитают все же не выделять под это отдельную статью расходов», — выяснили эксперт.

Исследование проводилось среди более чем 3 000 респондентов из числа клиентов банка, участников групп в социальных сетях.

Чаще всего родители выдают своим чадам карманные деньги в виде наличных — 62% опрошенных россиян выбрали именно этот вариант ответа. При этом растет популярность детских и подростковых банковских карт — оставшиеся 38% опрошенных выбирают именно такой способ передачи денежных средств детям.

38% родителей выдают деньги своим детям каждый день, 36% выделяют средства под детские расходы раз в неделю, 17% — только на крупные праздники и лишь 9% респондентов выдают своим чадам деньги только раз в месяц.

Ранее исследование выявило, что большинство родителей считает оптимальной суммой на карманные расходы детям до 250 руб. в неделю.

Личный счет,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители