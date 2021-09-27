Минфин одобрил новую пенсионную реформу

Минфин поддержал идею перевода замороженной накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».
С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В первой половине декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.
По данным источников на пенсионном рынке и в правительстве, 24 сентября у министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание, посвященное вопросам накопительной части пенсий и добровольных пенсионных программ.
На нем Минфин согласовал концепцию трансформации «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО) с едиными правилами. В концепции, которую участники обсуждения называют «План Б», предполагается перевод из ОПС неснижаемого остатка в виде первоначального взноса, а также стимулирование последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансирования.
Источники издания отметили, что на совещании также было предложено дифференцировать софинансирование в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства.
В 2019 году Минфин и Центробанк представили законопроект о системе гарантированного пенсионного продукта, которая заменит не дошедший до публичного обсуждения индивидуальный пенсионный капитал. Предполагалось, что в рамках системы работники смогут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать деньги после выхода на пенсию. В феврале 2021 года стало известно о планах Минфина доработать законопроект о новой добровольной накопительной пенсионной системе. Документ разрабатывался под грифом «секретно».