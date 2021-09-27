Минфин одобрил новую пенсионную реформу

Минфин поддержал идею перевода замороженной накопительной пенсии в добровольную стандартизированную схему. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

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С 2014 года накопительная часть пенсии заморожена — отчисления в нее в размере 6% от заработной платы направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. В первой половине декабря президент Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки до конца 2023 года.

По данным источников на пенсионном рынке и в правительстве, 24 сентября у министра финансов Антона Силуанова состоялось совещание, посвященное вопросам накопительной части пенсий и добровольных пенсионных программ.

На нем Минфин согласовал концепцию трансформации «замороженной» накопительной компоненты обязательного пенсионного страхования (ОПС) в добровольную стандартизированную схему (НПО) с едиными правилами. В концепции, которую участники обсуждения называют «План Б», предполагается перевод из ОПС неснижаемого остатка в виде первоначального взноса, а также стимулирование последующих взносов посредством налоговых вычетов и софинансирования.

Источники издания отметили, что на совещании также было предложено дифференцировать софинансирование в зависимости от размера дохода получателя: чем больше доход, тем меньше денег от государства.