Во сколько обойдется красная икра перед Новым годом

Розничная стоимость красной икры перед Новым годом будет не выше, чем в прошлом году, заявил агентству «Прайм» председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, сегодня добыча икры демонстрирует рост по отношению к прошлому году, тогда как покупательская способность россиян не растет.

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«Эластичность спроса никто не отменял», — указал собеседник агентства.

В 2020 году в начале сезона стоимость красной икры в рознице составляла от 4-4,5 тысячи рублей за килограмм. Однако ближе к Новому году цены повысились до 5,5 тысяч за килограмм, а к весне – до 6 тысяч за кило.

«Икры было мало, поэтому стоимость и горбуши была высокая. Так что разницы большой между неркой и горбушей не было», — подчеркнул Панин.

Рыбный союз ожидает, что стоимость икры горбуши в опте в этот раз будет на уровне 3450-3600 рублей за килограмм, икры кеты — 4200-4400 рублей за килограмм, нерки — 3800-4000 за килограмм.

По словам Панина, наценки сетей составляют 20-30%. В этой связи россияне отдадут за икру горбуши 4200 рублей за килограмм, за икру кеты – 5600 рублей, за икру нерки – 5200 рублей. Из этого следует, что в ряде случаев стоимость может даже немного упасть с нынешних уровней.