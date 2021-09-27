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От ₽4200 за кило: во сколько обойдется красная икра перед Новым годом

Лера Букина
34 минуты назад

Розничная стоимость красной икры перед Новым годом будет не выше, чем в прошлом году, заявил агентству «Прайм» председатель Рыбного союза Александр Панин. По его словам, сегодня добыча икры демонстрирует рост по отношению к прошлому году, тогда как покупательская способность россиян не растет.

Во сколько обойдется красная икра перед Новым годом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Эластичность спроса никто не отменял», — указал собеседник агентства.

В 2020 году в начале сезона стоимость красной икры в рознице составляла от 4-4,5 тысячи рублей за килограмм. Однако ближе к Новому году цены повысились до 5,5 тысяч за килограмм, а к весне – до 6 тысяч за кило.

«Икры было мало, поэтому стоимость и горбуши была высокая. Так что разницы большой между неркой и горбушей не было», — подчеркнул Панин.

Рыбный союз ожидает, что стоимость икры горбуши в опте в этот раз будет на уровне 3450-3600 рублей за килограмм, икры кеты — 4200-4400 рублей за килограмм, нерки — 3800-4000 за килограмм.

По словам Панина, наценки сетей составляют 20-30%. В этой связи россияне отдадут за икру горбуши 4200 рублей за килограмм, за икру кеты – 5600 рублей, за икру нерки – 5200 рублей. Из этого следует, что в ряде случаев стоимость может даже немного упасть с нынешних уровней.

За год продажи красной икры и ее заменителей сократились на 20%, заявили ранее в компании GfK, которая отслеживает траты в 20 000 домохозяйств по всей стране. По данным исследователей из Ipsos, большая часть россиян употребляет икру реже одного раза в месяц.

Личный счет,Александр Панин,
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