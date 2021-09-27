Выплаты пособий в октябре. Что изменится для получателей

Со следующего месяца в России изменится порядок выплаты детских пособий. После 1 октября их нельзя будет получить на карты Visa или Mastercard. Подробнее о нововведениях читайте в подборке «Рамблера».
С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка начисляются только на карты национальной платежной системы «Мир». Тем, у кого нет такой карты, предлагается два варианта действий: получать выплаты наличными или на банковский счет, который не привязан ни к какой карте.
В число других выплат, которые можно получить только на кару «Мир», входят единовременное пособие беременным, рано вставшим на учет; пособия по беременности и родам; пособия по уходу за ребенком; ежемесячная выплата на второго, третьего и следующих детей; ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет; ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, а также пенсия и другие выплаты от Пенсионного фонда России и пособие по безработице.
Пособие на детей школьного возраста можно получить на любую банковскую карту.
Нововведение не касается пенсионных и социальных выплат россиянам, постоянно проживающим за рубежом.
До конца года Минтруд собирается поменять правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Планируется скорректировать условия, в частности, внести пункт, в котором период от постановки на учет по беременности до родов считается объективной причиной отсутствия заработка. Таким образом, отсутствие дохода во время беременности перестанет быть основанием для отказа в поддержке.
Сейчас сумма этой выплаты зависит от достатка семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.
1 октября в России отмечается День пожилого человека. Федеральных выплат к этому дню не предусмотрено, но на региональном уровне пенсионеров могут поощрить по решению местных властей. в Ненецком округе сумма доплаты составит 10 тыс. рублей, но получат ее не все, а только те, кто проработал в регионе не менее 15 лет. В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет получат ежегодную выплату в 1038 рублей. В Челябинской области все пенсионеры получат по 700 рублей, в Рязанской области выплатят по 500 рублей людям старше 90 лет. Все эти надбавки начисляются автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.
17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и людям, награжденным за оборону Ленинграда, в размере 50 тыс. рублей. Эти деньги получат не только россияне, но и те, кто живет в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.
До 1 октября можно подать заявление о замене набора социальных услуг (НСУ) денежным эквивалентом. В пакет входят три вида услуг: бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно. Пенсионер имеет право отказаться как от всех сразу, так и от одной или двух. Подать заявление можно лично через отделение Пенсионного фонда или МФЦ или в электронной форме — через портал Госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Стоимость полного НСУ с февраля 2021 года составляет 1211,66 рублей. Если замена услуг выплатами оформлена ранее, ничего делать не нужно, решение автоматически продлевается. Однако если пенсионер передумал, он может написать заявление на возвращение натуральных льгот.