Выплаты пособий в октябре: нововведения и изменения

Со следующего месяца в России изменится порядок выплаты детских пособий. После 1 октября их нельзя будет получить на карты Visa или Mastercard. Подробнее о нововведениях читайте в подборке «Рамблера».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Только «Мир»

Видео дня

С 1 октября ежемесячные выплаты семьям с низким доходом в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка начисляются только на карты национальной платежной системы «Мир». Тем, у кого нет такой карты, предлагается два варианта действий: получать выплаты наличными или на банковский счет, который не привязан ни к какой карте.

В число других выплат, которые можно получить только на кару «Мир», входят единовременное пособие беременным, рано вставшим на учет; пособия по беременности и родам; пособия по уходу за ребенком; ежемесячная выплата на второго, третьего и следующих детей; ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет; ежемесячное пособие для неполных семей, воспитывающих детей от 8 до 17 лет, а также пенсия и другие выплаты от Пенсионного фонда России и пособие по безработице.

Пособие на детей школьного возраста можно получить на любую банковскую карту.

Нововведение не касается пенсионных и социальных выплат россиянам, постоянно проживающим за рубежом.

Что еще изменится в детских выплатах

До конца года Минтруд собирается поменять правила назначения выплат на детей от 3 до 7 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет. Планируется скорректировать условия, в частности, внести пункт, в котором период от постановки на учет по беременности до родов считается объективной причиной отсутствия заработка. Таким образом, отсутствие дохода во время беременности перестанет быть основанием для отказа в поддержке.

Сейчас сумма этой выплаты зависит от достатка семьи и может составлять 50, 75 или 100 процентов от регионального прожиточного минимума.

Другие нововведения октября

1 октября в России отмечается День пожилого человека. Федеральных выплат к этому дню не предусмотрено, но на региональном уровне пенсионеров могут поощрить по решению местных властей. в Ненецком округе сумма доплаты составит 10 тыс. рублей, но получат ее не все, а только те, кто проработал в регионе не менее 15 лет. В Ямало-Ненецком автономном округе мужчины старше 65 лет и женщины старше 60 лет получат ежегодную выплату в 1038 рублей. В Челябинской области все пенсионеры получат по 700 рублей, в Рязанской области выплатят по 500 рублей людям старше 90 лет. Все эти надбавки начисляются автоматически, никаких заявлений подавать не нужно.

Выплаты блокадникам

17 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о выплате блокадникам и людям, награжденным за оборону Ленинграда, в размере 50 тыс. рублей. Эти деньги получат не только россияне, но и те, кто живет в Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.