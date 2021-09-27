Как не потерять квартиру за долги по ипотеке: инструкция

Если не оплачивать ипотеку вовремя, можно потерять квартиру. Об этом «РИА Новости» заявил главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко. Подробнее об этом и о том, что делать, чтобы не остаться на улице, читайте в подборке «Рамблера».

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Что происходит при задержке платежа

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Это зависит от условий договора. В некоторых банках просрочка до пяти дней не облагается пени, рассказала юрист Татьяна Шадрина. В других пени может составлять от 0,01% до 1% в день от суммы ежемесячной выплаты.

Некоторые банки начинают напоминать клиентам о задолженности уже на вторые-третьи сутки. Обычно финансовые организации переходят к действиям в период от 1 недели до 1 месяца просрочки. В это время они могут обратиться не только к самому должнику, но и к поручителям, созаемщикам и даже его работодателю, говорит Шадрина.

При этом юрист отметила, что напоминание о просрочке — право банка, а не обязанность, поэтому в некоторых случаях заемщик не знает о проблеме. Такое возможно, если, например, невыплата связана с техническими причинами, а не недобросовестностью должника.

Если просрочка без объяснений длится несколько месяцев, банк имеет право прислать к неплательщику представителей службы безопасности и подать в суд, рассказала Шадрина сайту kp.ru

Что делать, чтобы банк не подал в суд

Если в период, когда просрочка составляет от недели до месяца, выйти на связь и объяснить банку, что у просрочки есть уважительные причины (например, клиент потерял работу и временно не может платить), кредитор чаще всего идет на уступки и может предложить компромиссный вариант. Это, например, реструктуризация, изменение графика платежей или кредитные каникулы. В некоторых случаях просрочки могут быть покрыты за счет договора страхования, который заключается одновременно с ипотечным договором.

За какую сумму долга могут подать в суд

В законе не прописана эта сумма, но, как правило, в суд попадают дела о долгах свыше 100 тыс. рублей. Обязательства на меньшую сумму банку выгоднее передать коллекторам.

Что может потребовать банк

Банк может подать в суд по месту своего нахождения или месту нахождения залоговой недвижимости. Он имеет право потребовать выплаты задолженности со всеми процентами, пенями и штрафами или выставления квартиры на торги.

Могут ли за невыплату отобрать ипотечную квартиру

Теоретически у неплательщика могут отобрать квартиру и продать ее с торгов. На практике это обычно применяется только при большом объеме долга или длительной просрочке.

По закону у человека нельзя забрать за долги единственное жилье, но квартира, которая является предметом ипотеки, сюда не относится. Проживание в квартире детей также не препятствие для ее изъятия. В 2017 году предлагались поправки, согласно которым у должника могли отобрать единственное дорогое жилье, выдав взамен деньги на приобретение жилья по минимальным нормам площади на всех членов семьи, или саму квартиру, соответствующую минимальным нормам. На данный момент они не приняты, но суды вправе решать, в каких случаях исполнительский иммунитет применяется необоснованно.

На первых торгах недвижимость реализуется по цене 80-85% от рыночной стоимости, определенной оценщиком. Если покупатель не нашелся, на последующих торгах цена снижается на 10-15%. Если выручка от продажи недвижимости будет выше общей суммы долга, заемщику возвращают разницу. Если меньше, доплату осуществляет заемщик.

Заемщик имеет право сам найти покупателя на квартиру и осуществить продажу под контролем банка.

Какие права есть у ответчика по суду

Заемщик может добиться пересчета суммы неустойки. Согласно статье 333 Гражданского кодекса, это возможно, если сумма явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Кроме того, если предстоит продажа квартиры, можно просить об отсрочке выселения. Это условие прописывается в договоре продажи. Жить в уже проданной квартире без соответствующего договора по закону нельзя, независимо от того, если ли у должника другая недвижимость. Новый собственник имеет право как выселить недобросовестного плательщика, так и выставить ему счет за аренду по коммерческой цене, даже если такой договор не заключался.

Если ответчик обсуждал свою ситуацию с банком, суду нужно предоставить доказательства того, что кредитная организация была в курсе проблем.

Что происходит после суда